Жизнь у северных соседей: если финн покупает квартиру за 100 тысяч и машину за 20 тысяч евро, то эстонец часто делает наоборот

Например, Айде Тонтс, уже дюжину лет работающая в Финляндии, говорит, что если в Эстонии принято считать, что за рубежом стало уже не так безопасно или иммигранты безобразничают, то, живя в Финляндии, она этого не ощущает.

"Всегда со спокойной душой отправляла ребенка в школу на другой конец города. Хельсинки намного безопаснее, чем Таллинн. даже мои дети говорят, что "мама, когда приезжаешь в Хельсинки, то уже покидая порт чувствуешь себя более спокойно, чем в Эстонии"".

Айде нравится, что в Финляндии меньше дерготни, хвастовства и люди более уравновешены. "Мой сын привел пример, что если финн покупает квартиру за 100 тысяч евро и машину за 20 тысяч, то эстонец чаще делает наоборот. В Финляндии и правда такого показушничества намного меньше".

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