Жизнь требует корректив: премьер внес изменения в четыре распоряжения по борьбе с коронавирусом

Во-первых, признан недействующим список государств, входивших в группу риска. Список создавался для сбора данных въезжающих в Эстонию лиц, он ежедневно обновлялся. Сейчас в этом нет смысла, так как эпидемия коронавируса охватила уже весь мир.

Во-вторых, более не требуют при въезде в Эстонию заполнять анкету о здоровье. У полиции сохранится право потребовать заполнения декларации о здоровье в случае, например, наличия у пересекающего границу лица признаков заболевания.

В-третьих, дополняется распоряжение о двухнедельной изоляции прибывающих в Эстонию лиц. Теперь по специальному разрешению полиции не должны проходить 14-дневный карантин, к примеру, премьер-министр, президент, члены правительства, консулы, если у них нет симптомов заболевания.

В-четвертых, дополняется распоряжение, касающееся возможности упрощенного пересечения границы между Эстонией и Латвией с целью выхода на работу. Помимо городов-близнецов Валга и Валка такая возможность предоставляется и другим приграничным местным самоуправлениям. Люди, живущие в прилегающих к границе с Латвией волостях, смогут без проблем ходить на работу в Латвию и возвращаться обратно к своему месту жительства в Эстонии.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!