Жизнь после смерти. Четыре истории людей, чьи близкие совершили самоубийство

По словам женщины, разъяснения пошли детям на пользу и они отнеслись к этому как заболеванию. ”У детей первые эмоции проходят быстрее, но мы не знаем, какой отпечаток это не них наложило и как они будут осознавать это по мере взросления. Со стороны кажется, что прошел год и, значит, теперь все хорошо. Но нет. Три года может быть все хорошо, а на четвертом случится какой-то другой удар и ты все проживешь заново”.

Марит говорит, что ей очень сильно помогла психотерапия. К специалисту она ходила около года. ”Психолог помогает справиться со спутанными чувствами, например, когда ты думаешь, что должен был предвидеть это. Если кто-то из-за случившегося злится, то он занимается и этим. Помогает размотать клубок эмоций и направить в более адекватное русло”.

”На работу я вернулась через неделю. Если твоя жизнь в одночасье становится совершенно ненормальной, то работа — это место, где ты можешь оставаться нормальным. Где все идет своим чередом, в отличие от твоей личной жизни”.

Женщина говорит, что ей очень повезло, так как близкие поддерживали ее больше, чем она могла бы подумать. Она говорит, что самое лучшее, что могу сделать окружающие в таких ситуациях, это выразить соболезнование, а также предложить помощь в бытовых вопросах (покосить траву, отвезти детей на тренировку и т.д.).

Отец Виктории покончил с собой в 2014 году. ”Отцу было 71, когда выяснилось, что надо делать операцию, чтобы сохранить ухудшающееся зрение. Операция давала шанс, что зрение останется на том же уровне. Я уговаривала его пойти на операцию, врачи тоже с ними говорили, но он отказался. Мне кажется, что в этот момент он и принял решение”, — рассказывает женщина.

Несмотря на то, что он был пенсионер, у него была своя небольшая фирма и работа была для него очень важна. Если бы из-за зрения мужчина не смог работать, то это ударило бы по его самолюбию и поставило в зависимость от других. ”Этого он боялся больше всего”, — говорит Виктория.

Женщина отмечает, что семья у нее очень заботливая, в том числе мать, и без внимания отец не остался бы. ”Отец стал депрессивным, стал чувствовать себя физически слабым, но это было вызвано, скорее, тем, что он сдался. С момента первого изменения до суицида прошло около полугода. Мы даже не подозревали о его планах, хотя когда-то он говорил о своем отношении”.

”Когда он позвали меня к себе и стал рассказывать о работе отопительной системы, то я подумала, что он делает это из-за того, что теряет зрение и чтобы я в будущем знала, как обращаться с системой. Позже я поняла, что на самом деле он хотел перед уходом дать как можно больше практичной информации, чтобы мы могли справляться без него”.