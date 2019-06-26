"Жизнь многих закончилась несправедливо рано". В Тонди откроется Мемориала военного училища

В четверг, 27 июня, в 12:00, на липовой аллее, между зданиями на улице Тонди 53 и 55 состоится открытие Мемориала военного училища Тонди, в память о погибших эстонских офицеров, сообщает управа района Кристийне.
На гранитных досках Мемориала запечатлены имена всех 2103 офицеров, учащихся в военном училище Тонди, чьи жизни оборвались так несправедливо рано.
”С 1920 по 1940 года в Тонди действовало Высшее военное училище Эстонской Республики. Времена были сложными и ещё более сложными был выбор, который стоял перед молодыми людьми после окончания учебы, и жизнь многих закончилась несправедливо рано. К сожалению, места захоронения многих офицеров, которые учились в Военном училище Тонди, по сей день неизвестно, или же находится в недоступном месте, далеко в Сибири. По просьбе родственников погибших офицеров был воздвигнут мемориал этим отважным молодым людям, чтобы иметь место, где почтить их память”, — говорит старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. ”В мире принято возводить памятники погибшим офицерам на территории военной школы. У нас уже имеется памятник ”Парням из Тонди”, возведённый в честь четырех кадетов военного училища, погибших при подавлении декабрьского восстания в 1924 году, но памятник отсутствует для тех, кто учился в этой школе и погиб в этот исторический период”.
На церемонии открытия выступят мэр Таллина Михаил Кылварт, министр культуры Тынис Лукас, начальник главного штаба Сил обороны бригадный генерал Вейко-Велло Пальм и подполковник в отставке Яак Хауд. Рядом с памятником будут стоять солдаты караульного батальона, под руководством главного дирижера и руководителя оркестра Симму Васара, выступит оркестр Сил обороны. Мемориал будет освящен капелланом Сил обороны Густавом Куцаром. Мероприятие будет вести старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Автором монумента является почётный профессор Эстонской академии художеств Яак Соанс. Автор идеи мемориала и воссоздатель списка погибших, историк, подполковник в отставке — Яак Хауд. Архитектура скульптуры и ландшафтная архитектура создана Тоомасом Пылдом (Loovmaastik OÜ). Основной проект мемориала был составлен фирмой Keskkonnaprojekt OÜ.
Работы выполнялись фирмами Enska Ehitus OÜ и AS Magma. Детали из бронзы и нержавеющей стали производились и устанавливались Jaak Soans FIE. Стоимость проектирования, строительства, изготовления и установки мемориала составила 305 000 евро. Мемориал возведён по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Управа приглашает родственников и близких погибших Список погибших офицеров можно найти на сайте управы района Кристийне.
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