"Жизнь многих закончилась несправедливо рано". В Тонди откроется Мемориала военного училища

На церемонии открытия выступят мэр Таллина Михаил Кылварт, министр культуры Тынис Лукас, начальник главного штаба Сил обороны бригадный генерал Вейко-Велло Пальм и подполковник в отставке Яак Хауд. Рядом с памятником будут стоять солдаты караульного батальона, под руководством главного дирижера и руководителя оркестра Симму Васара, выступит оркестр Сил обороны. Мемориал будет освящен капелланом Сил обороны Густавом Куцаром. Мероприятие будет вести старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Автором монумента является почётный профессор Эстонской академии художеств Яак Соанс. Автор идеи мемориала и воссоздатель списка погибших, историк, подполковник в отставке — Яак Хауд. Архитектура скульптуры и ландшафтная архитектура создана Тоомасом Пылдом (Loovmaastik OÜ). Основной проект мемориала был составлен фирмой Keskkonnaprojekt OÜ.

Работы выполнялись фирмами Enska Ehitus OÜ и AS Magma. Детали из бронзы и нержавеющей стали производились и устанавливались Jaak Soans FIE. Стоимость проектирования, строительства, изготовления и установки мемориала составила 305 000 евро. Мемориал возведён по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Управа приглашает родственников и близких погибших

Список погибших офицеров можно найти на сайте управы района Кристийне.