Живущий в Таллинне китаец купил 20 000 масок и отправил их на родину

Шеф-повар Хан Янг говорит, что почувствовал себя обязанным помочь соотечественникам, купил на свои деньги в строительных магазинах Таллинна и Тарту 20 000 масок и отправил их на родину, перадет rus.err.ee.

"От всех живущих за рубежом китайцев ждут, что они будут отправлять на родину маски. Это то, что мы должны делать. Я ведь китаец. Я должен помогать своей семье, своим друзьям и своей стране", – сказал Хан Янг.

В аптеках Эстонии тоже стали активно скупать медицинские маски после сообщений о коронавирусе. Их покупают и жители Эстонии, когда едут на отдых в Азию, и туристы, приезжающие в Эстонию.

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