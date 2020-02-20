Живущий в Таллинне китаец купил 20 000 масок и отправил их на родину
Владеющий в Таллинне рестораном китайский повар отправил на родину 20 000 масок, которые он приобрел в строительных магазинах на личные средства.
Владеющий в Таллинне рестораном китайский повар отправил на родину 20 000 масок, которые он приобрел в строительных магазинах на личные средства.
Шеф-повар Хан Янг говорит, что почувствовал себя обязанным помочь соотечественникам, купил на свои деньги в строительных магазинах Таллинна и Тарту 20 000 масок и отправил их на родину, перадет rus.err.ee.
"От всех живущих за рубежом китайцев ждут, что они будут отправлять на родину маски. Это то, что мы должны делать. Я ведь китаец. Я должен помогать своей семье, своим друзьям и своей стране", – сказал Хан Янг.
В аптеках Эстонии тоже стали активно скупать медицинские маски после сообщений о коронавирусе. Их покупают и жители Эстонии, когда едут на отдых в Азию, и туристы, приезжающие в Эстонию.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как заговорил отец, бросивший сыновей в Шереметьево
Неожиданное откровение матери беременной 13-летней школьницы
В США сделали громкое заявление про Загитову после скандала
Принцесса Диана хранила большой секрет от принца Чарльза