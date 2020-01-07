Живущие за счет государства дети могут получить учебную стипендию

Учебная стипендия выдается с целью поддержки обучения молодежи в возрасте до 25 лет, находящихся на институциональном попечении. Это означает, что отделенный от своей родной семьи ребенок живет по услуге, организованной на государственном уровне, такой как замещающий или семейный дом, патронажная семья, опекунская семья или приют.

”В 2019 году 121 молодым студентам была предоставлена стипендия от Благотворительного фонда SEB, четверть из них ходатайствовали о стипендии впервые. Мы обновляем программу стипендий для удовлетворения меняющихся потребностей молодых людей, и именно благодаря отзывам молодежи в качестве новой стипендиальной возможности был добавлен также стартовый капитал для тех, кто вступает в самостоятельную жизнь. Стипендия выдается в сумме до 300 евро для приобретения средств, необходимых для начала самостоятельной жизни или для обустройства дома. Стартовый капитал для тех, кто вступает в жизнь, предназначен для учащихся молодых людей в возрасте до 25 лет, которые начинают свою самостоятельную жизнь или уже стали самостоятельными, которые покинули учреждение замещающего ухода до вступления в силу Закона об услуге последующего попечения”, — прокомментировала руководитель проекта Благотворительного фонда SEB Элери Раттасепп.