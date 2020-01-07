07.01.2020, 19:09

Живущие за счет государства дети могут получить учебную стипендию


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Живущие за счет государства дети могут получить учебную стипендию
Foto: Annika Haas

Благотворительный фонд SEB открывает весенний прием заявок 2020 года на получение учебной стипендии для молодых людей, получающих образование на базе основного, среднего, профессионального или высшего образования, и которые проживают или проживали в замещающих домах или семейных домах, в опекунских или попечительских семьях, или в приютах.

Учебная стипендия выдается с целью поддержки обучения молодежи в возрасте до 25 лет, находящихся на институциональном попечении. Это означает, что отделенный от своей родной семьи ребенок живет по услуге, организованной на государственном уровне, такой как замещающий или семейный дом, патронажная семья, опекунская семья или приют.

”В 2019 году 121 молодым студентам была предоставлена стипендия от Благотворительного фонда SEB, четверть из них ходатайствовали о стипендии впервые. Мы обновляем программу стипендий для удовлетворения меняющихся потребностей молодых людей, и именно благодаря отзывам молодежи в качестве новой стипендиальной возможности был добавлен также стартовый капитал для тех, кто вступает в самостоятельную жизнь. Стипендия выдается в сумме до 300 евро для приобретения средств, необходимых для начала самостоятельной жизни или для обустройства дома. Стартовый капитал для тех, кто вступает в жизнь, предназначен для учащихся молодых людей в возрасте до 25 лет, которые начинают свою самостоятельную жизнь или уже стали самостоятельными, которые покинули учреждение замещающего ухода до вступления в силу Закона об услуге последующего попечения”, — прокомментировала руководитель проекта Благотворительного фонда SEB Элери Раттасепп.

Чтобы подать заявку на стипендию, следует представить документы (заявление, мотивационное письмо, рекомендательное письмо, справку из учебного заведения и документ, подтверждающий основание пребывания на услуге попечения) не позднее 2 февраля 2020 года. Более подробная информация доступна на веб-странице Благотворительного фонда SEB по адресу http://heategevusfond.ee/oppestipendium.

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