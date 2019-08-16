"Живая библиотека" возвращается в Ласнамяэ. Кого возьмете почитать?
Очередная "Живая библиотека" пройдет 31 августа в Ласнамяэ. Это не привычная всем библиотека: здесь роль "книг" играют люди. Цель метода — бросить вызов стереотипам и предрассудкам, дать голос представителям меньшинств, уязвимых групп — тем, кто подвергается дискриминации; установить открытый и дружественный диалог и способствовать установлению взаимопонимания.
Никогда не говорите это слово по телефону: россиянам на заметку
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
В вологодской деревне погибли все жители
В России заблокировали счета Жерара Депардье