"Живая библиотека" возвращается в Ласнамяэ. Кого возьмете почитать?

Хотите узнать, что такое импротеатр? Почему убежденные атеисты принимают веру? Как из трудных подростков вырастают миротворцы? Приходите на "Живую библиотеку" и узнаете.

На этот раз вы сможете пообщаться с такими книгами как человек в инвалидной коляске, активная молодежь, полиамор, бывший наркоман, модель, путешественник, и со многими другими.

Мероприятие пройдет 31 августа по адресу Выру, 11 в Ласнамяэ. Расписание мероприятия:

12:30-13:00 — Регистрация

13:00-13:10 — Вступительное слово от организаторов

13:10-13:40 — Первый раунд

13:40-14:00 — Перерыв

14:00-14:30 — Второй раунд

14:30-15:00 — Перерыв

15:00-15:30 — Третий раунд

15:30-16:00 — Слова благодарности

16:00 — Закрытие библиотеки



Больше информации на странице мероприятия в Facebook.

Мероприятие организовано Молодежным клубом Актив и НКО Ласнаидея при поддержке Британского Совета.