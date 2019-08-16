16.08.2019, 18:05

"Живая библиотека" возвращается в Ласнамяэ. Кого возьмете почитать?


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Elav raamatukogu Paepealse raamatukogus
Elav raamatukogu Paepealse raamatukogusFoto: Jaanus Lensment

Очередная "Живая библиотека" пройдет 31 августа в Ласнамяэ. Это не привычная всем библиотека: здесь роль "книг" играют люди. Цель метода — бросить вызов стереотипам и предрассудкам, дать голос представителям меньшинств, уязвимых групп — тем, кто подвергается дискриминации; установить открытый и дружественный диалог и способствовать установлению взаимопонимания.

Хотите узнать, что такое импротеатр? Почему убежденные атеисты принимают веру? Как из трудных подростков вырастают миротворцы? Приходите на "Живую библиотеку" и узнаете.

На этот раз вы сможете пообщаться с такими книгами как человек в инвалидной коляске, активная молодежь, полиамор, бывший наркоман, модель, путешественник, и со многими другими.

Мероприятие пройдет 31 августа по адресу Выру, 11 в Ласнамяэ. Расписание мероприятия:

  • 12:30-13:00 — Регистрация
  • 13:00-13:10 — Вступительное слово от организаторов
  • 13:10-13:40 — Первый раунд
  • 13:40-14:00 — Перерыв
  • 14:00-14:30 — Второй раунд
  • 14:30-15:00 — Перерыв
  • 15:00-15:30 — Третий раунд
  • 15:30-16:00 — Слова благодарности
  • 16:00 — Закрытие библиотеки


Больше информации на странице мероприятия в Facebook.

Мероприятие организовано Молодежным клубом Актив и НКО Ласнаидея при поддержке Британского Совета.

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