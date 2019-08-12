Жителю Ивангорода грозит серьезный штраф из-за вида на жительство в Эстонии

Как сообщили 47news 12 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ивангорода, который помимо российского паспорта пользовался правами гражданина Эстонии.

По данным следствия, вид на жительство он оформил в августе 2018 года, имел полное право жить у соседей. Однако в течение 60 дней россиянин не уведомил миграционные службы России о втором гражданстве, как того требует закон.

Уголовное дело, по данным СК, возбуждено по статье 330.2 УК РФ. Следователи собирают дополнительные доказательства. Отметим, за нарушение предусмотрен штраф до двухсот тысяч рублей, вычеты из зарплаты или доходов в течение года или обязательные работы на срок до четырехсот часов.