Жителям района Кристийне помогут справиться с осенней уборкой

Зарегистрироваться на вывоз листьев можно электронным способом до 8-го ноября 2019 года.

В кампании по вывозу мешков с листьями могут принять участие владельцы всех объектов недвижимости района Кристийне. Каждый участок имеет право на вывоз до десяти (10 шт) мешков объемом 150 л и весом до 10 кг.

В случае, если мешков с листьями больше 10, их следует самостоятельно вывезти на таллиннские станции переработки мусора, где от населения бесплатно принимаются садово-огородные биологические отходы. (Одно лицо может за один раз сдать бесплатно до шести 100-литровых мешков).

”Целью сбора листьев является оказать помощь в утилизации биоотходов в первую очередь тем людям, у кого нет возможности компостировать листья и прочий подобный мусор. Напоминаю, что отходы садоводства и озеленения запрещено помещать в контейнеры с бытовыми отходами, а опасные отходы, автомобильные шины, бытовой мусор, электроприборы и строительные отходы не принимаются. В случае, если в мешках с листьями будут обнаружены подобные вещи, то мешки вывезены не будут”, — подчеркнул старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Ближайшая для жителей Кристийне станция переработки мусора находится на ул.Рахумяэ теэ, 5а.

Часы работы станции на Рахумяэ теэ, 5а до 31 октября 2019:

Понедельник, вторник, среда, четверг 12:00 — 20:00;

Суббота, воскресенье 10:00 — 18:00.

NB! По пятницам станция закрыта!

Часы работы станции на Рахумяэ теэ, 5а с 1 ноября 2019:

Понедельник, вторник, среда, четверг 14:00 — 19:00;