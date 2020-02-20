Жителям придется потерпеть: закрывается Коплиская поликлиника

Работавшие в Коплиской поликлинике семейные врачи временно переехали в здание роддома (ул. Сыле, 23, IV этаж, вход через Женскую консультацию). Прием жителей Таллинна, не имеющих медицинской страховки, отныне ведется в Ныммеском центре здоровья по адресу ул. Яама, 11.

”Необходимость строительства нового современного центра здоровья в Пыхья-Таллинна очень велика. Конечно, пока идет строительство, нам всем придется потерпеть. Но уже в 2021 году наш район получит самое современное медицинское учреждение во всем городе”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Согласно имеющимся планам, снос Коплиской поликлиники начнется в начале марта. Строительство нового центра начнется в июне, а в конце 2021 года уже начнется прием пациентов.

Наряду с семейными врачами в новом центре здоровья будут принимать различные врачи-специалисты — например, эндокринолог, педиатр, ухо-горло-нос, врач-терапевт, хирург, уролог, дерматолог. Также планируется уделить внимание душевному состоянию людей и организовать прием психиатра и психолога. И, кроме того, здесь будут работать врачи и медсестры, специализирующиеся на восстановительном лечении, а также физиотерапевт и массажист.

Медицинское учреждение, которое будет построено на месте Коплиской поликлиники, будет называться ”Пыхья-таллиннский центр здоровья” (Põhja-Tallinna tervisekeskus).

График строительства Пыхья-Таллиннского центра здоровья