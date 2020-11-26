Жителям Кристийне бесплатно раздадут гранитную крошку

Мешки с щебнем будут выдаваться во дворе бывшего административного здания районной управы (ул. Тулика 33b) по понедельникам начиная с 30 ноября.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, владельцы земельных участков и зданий обязаны организовать уборку расположенных между их территорией и проезжей частью улицы тротуаров от опавших листьев, снега и льда, а также принимать противообледенительные меры. ”Зима приближается и морозы также не заставят себя ждать. Погода сейчас переменчивая и скоро ожидаются первые заморозки, значит дороги тротуары станут скользкими. Призываем владельцев недвижимости быть ответственными и заранее озаботиться борьбой со льдом, так как ежегодно при наступлении холодов возникают проблемы”, — пояснил Рийбе.

”Управа окажет помощь владельцам участков недвижимости посредством выдачи им гранитной крошки, чтобы они могли использовать её для борьбы со льдом во дворах, на тротуарах и прилегающих отрезках улиц и дорог”, — пояснил Рийбе.

Каждому квартирному товариществу полагается два и владельцам частных домов один мешок с гранитным щебнем весом 25 кг.

Выдача производится на этот раз без предварительной регистрации во дворе бывшего административного здания Управы Кристийне (ул. Тулика 33b), начиная с 30 ноября и по 18 декабря по понедельникам с 15:00 до 18:00.

О проблемах, связанных с невыполнением обязанностей по благоустройству, просим сообщать в Департамент муниципальной полиции Таллинна по номеру 14410.