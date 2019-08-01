Жителям Эстонии рекомендуют отказаться от Windows 7

Эстонский департамент госинфосистемы (RIA) порекомендовал пользователям операционной системы Windows 7 в ближайшие месяцы перейти на более новые версии ПО, пишет rus.err.ee.
Такие действия необходимо предпринять, поскольку с 14 января техподдержка этой системы прекратится.
«Чем дальше, тем менее безопасной будет становиться система, тем больше вероятность новой уязвимости, при помощи которой можно будет украсть персональные данные, реквизиты кредитной карты и совершить прочие кибермошенничества», — сообщили в RIA.
Поскольку в Эстонии, по данным RIA, около 20% пользователей до сих пор используют Windows 7, то поддержка программного обеспечения Digidoc, при помощи которого можно ставить электронную подпись, сохранится как минимум в течение 2020 года.
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