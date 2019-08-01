01.08.2019, 18:55

Жителям Эстонии рекомендуют отказаться от Windows 7

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rus.delfi.ee
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Klikid ja raalid
Foto: Ester Vaitmaa

Эстонский департамент госинфосистемы (RIA) порекомендовал пользователям операционной системы Windows 7 в ближайшие месяцы перейти на более новые версии ПО, пишет rus.err.ee.

Такие действия необходимо предпринять, поскольку с 14 января техподдержка этой системы прекратится.

«Чем дальше, тем менее безопасной будет становиться система, тем больше вероятность новой уязвимости, при помощи которой можно будет украсть персональные данные, реквизиты кредитной карты и совершить прочие кибермошенничества», — сообщили в RIA.

Поскольку в Эстонии, по данным RIA, около 20% пользователей до сих пор используют Windows 7, то поддержка программного обеспечения Digidoc, при помощи которого можно ставить электронную подпись, сохранится как минимум в течение 2020 года.

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