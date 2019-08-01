Жителям Эстонии рекомендуют отказаться от Windows 7

Такие действия необходимо предпринять, поскольку с 14 января техподдержка этой системы прекратится.

«Чем дальше, тем менее безопасной будет становиться система, тем больше вероятность новой уязвимости, при помощи которой можно будет украсть персональные данные, реквизиты кредитной карты и совершить прочие кибермошенничества», — сообщили в RIA.

Поскольку в Эстонии, по данным RIA, около 20% пользователей до сих пор используют Windows 7, то поддержка программного обеспечения Digidoc, при помощи которого можно ставить электронную подпись, сохранится как минимум в течение 2020 года.