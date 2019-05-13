Жителя Псковской области будут судить за сокрытие информации о наличии эстонского паспорта

В ходе расследования было установлено, что мужчина, являясь гражданином РФ, 25 июня 2018 года получил в установленном порядке и гражданство Эстонской Республики, передает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Согласно законам РФ, россиянин в течение 60 дней должен был сообщить об этом властям, но он, как отмечается в обвинительном акте, умышленно этого не сделал.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Теперь мужчине грозит наказание в виде обязательных работ сроком до 400 часов.