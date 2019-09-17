Жительница Таллинна завещала все свое имущество, почти 50 000 евро, зоопарку(12)
Таллиннка Вильма-Мариэ Саалисте определила в завещании наследником всего своего имущества Таллиннский зоопарк, пишет газета Pealinn.
Таллиннка Вильма-Мариэ Саалисте определила в завещании наследником всего своего имущества Таллиннский зоопарк, пишет газета Pealinn.
Таллиннский нотариус Трийн Лекки выдала свидетельство о праве наследования собственности умершей 22 марта Вильмы-Мариэ Саалисте городу Таллинн.
В списке имущества — квартира в Мустамяэ, чья оценочная стоимость составляет 49 000 евро.
В наследуемую собственность входит также наличность в сумме 710,61 евро, которые переведут на расчетный счет Таллиннского зоопарка.
Находящаяся на улице Сыстра квартирная собственность будет передана на баланс Таллиннского департамента городского имущества. Учреждение продаст квартиру в ходе открытого аукциона.
Наличные деньги и полученные от продажи квартирной собственности средства за вычетом связанных с продажей и эксплуатацией недвижимости расходов, будут направлены как пожертвование Таллиннскому зоопарку.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кикабидзе пожелал «все разрушить» в России
Мать подростка-убийцы вела дневник
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку
Заворотнюк — новая жертва? Как связаны ЭКО и рак