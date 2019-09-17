Жительница Таллинна завещала все свое имущество, почти 50 000 евро, зоопарку

Таллиннский нотариус Трийн Лекки выдала свидетельство о праве наследования собственности умершей 22 марта Вильмы-Мариэ Саалисте городу Таллинн.

В списке имущества — квартира в Мустамяэ, чья оценочная стоимость составляет 49 000 евро.

В наследуемую собственность входит также наличность в сумме 710,61 евро, которые переведут на расчетный счет Таллиннского зоопарка.

Находящаяся на улице Сыстра квартирная собственность будет передана на баланс Таллиннского департамента городского имущества. Учреждение продаст квартиру в ходе открытого аукциона.

Наличные деньги и полученные от продажи квартирной собственности средства за вычетом связанных с продажей и эксплуатацией недвижимости расходов, будут направлены как пожертвование Таллиннскому зоопарку.