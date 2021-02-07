Жительница Таллинна переболела коронавирусом дважды. И оба раза в тяжелой форме

В первый раз на больничный Катрин отправилась в марте, тогда она и не думала, что это коронавирус, поскольку основным симптомом была боль в животе, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"У меня не было обычных для коронавируса симптомов и мой семейный врач думал, что это не коронавирус. Где-то месяц я была на больничном и перед выходом на работу меня направили на ковидный тест, который оказался положительным. А второй раз, в ноябре, я, как близкоконтактная оказалась в самоизоляции, и за день до назначенного теста у меня проявились все симптомы коронавируса: высокая температура, слабость, мышечные боли, пропали вкусы и запахи", — рассказала Катрин.

Врачи так и не дали девушке ответ, почему она заразилась во второй раз, но предполагают, что возможно речь идёт о разных штаммах вируса или у нее ослаб к нему иммунитет.

"Иммунный ответ после перенесённого заболевания многокомпонентен. Образование антител — одна из частей иммунного ответа, также существует клеточный иммунитет. Были описаны случаи, когда у человека было мало антител, но присутствовал клеточный иммунитет и наоборот. То, насколько сильный иммунитет возникает — очень индивидуально. Но если брать средние показатели, то он должен держаться где-то около шести месяцев или согласно новым исследованиям — до восьми месяцев", — пояснила заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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