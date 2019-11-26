26.11.2019, 12:32

Жители Ыйсмяэ, будьте начеку! Опасно тонкий лед привлекает детей на пруд


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Жители Ыйсмяэ, будьте начеку! Опасно тонкий лед привлекает детей на пруд
Haabersti linnaosavalitsus

Первые заморозки покрыли пруд Ыйсмяэ тонким льдом, на котором уже были замечены дети. Управа Хааберсти подчеркивает, что выходить на пруд опасно и строго запрещено. "Просим вмешаться и не дать людям рисковать жизнями, выходя на лед", — пишет управа.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги первый лед опасно тонкий и не выдерживает человека. ”Первый лед вызывает в детях оживление”, — сказал старейшина и подчеркнул, что выходить на лед пруда Ыйсмяэ запрещено в любое время.

Старейшина призвал всех быть внимательными возле водоемов. ”Призываю всех взрослых вновь напомнить детям в беседе дома, в школе и на улице о том, что на водоем нельзя выходить”, — добавил Ханимяги. Кроме пруда Ыйсмяэ в Хааберсти есть озеро Харку и море, где дети уже попали в беду.

В воскресенье центр спасения получил сообщение, что в Хааберсти, возле променада Рокка аль Маре в море два ребенка. Дети пошли по прибрежной кромке люда в море, но не смогли вернуться на берег. Спасатели помогли детям выбраться на берег, где их осмотрела скорая помощь.

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