Жители Ыйсмяэ, будьте начеку! Опасно тонкий лед привлекает детей на пруд

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги первый лед опасно тонкий и не выдерживает человека. ”Первый лед вызывает в детях оживление”, — сказал старейшина и подчеркнул, что выходить на лед пруда Ыйсмяэ запрещено в любое время.

Старейшина призвал всех быть внимательными возле водоемов. ”Призываю всех взрослых вновь напомнить детям в беседе дома, в школе и на улице о том, что на водоем нельзя выходить”, — добавил Ханимяги. Кроме пруда Ыйсмяэ в Хааберсти есть озеро Харку и море, где дети уже попали в беду.

В воскресенье центр спасения получил сообщение, что в Хааберсти, возле променада Рокка аль Маре в море два ребенка. Дети пошли по прибрежной кромке люда в море, но не смогли вернуться на берег. Спасатели помогли детям выбраться на берег, где их осмотрела скорая помощь.