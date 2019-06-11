Жители волости Харку: почему дети должны платить, чтобы попасть на школьный стадион?

Инициатор темы написал в соцсети, что не считает нормальной ситуацию, когда учащихся во время перемены выгоняют со стадиона, объясняя это тем, что они не заплатили за его использование.

К беседе также присоединился один родитель, который сказал, что детям пришлось заплатить по евро с человека, чтобы поиграть на стадионе после школы.

Расположенный рядом со школой стадион принадлежит OÜ Strantum. Администратор группы опубликовал под изначальным постом комментарий руководителя предприятия:

"Оба стадиона рядом со школой по договору до 15 часов используются школой. На стадионах учащиеся могут заниматься спортом, действовать целенаправленно. Предполагается также наличие дежурного учителя. Проблема в том, что очень много ломают, и поэтому деятельность не под контролем противопоказана. После 15:00 можно купить билет для разового использования через Табасалуский спорткомплекс. Там можно уточнить и насчет порядка использования".

Он добавил, что после 15 часов на стадионе также проходят тренировки.

Директор Табасалуской общей гимназии Мартин Ээвель подтвердил Delfi, что учащиеся могут использовать стадион до 15 часов и за это им платить не нужно. Также учащимся разрешено находиться на стадионе во время перемен, но это в присутствии дежурного учителя.

Ээвель пояснил, что стадион не принадлежит школе и они должны обеспечить, чтобы он был в порядке и пригоден для использования и спустя годы. Поэтому нужно присутствие учителя.