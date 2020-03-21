Жители Валга привыкают к пограничному контролю. Сигареты и бензин теперь приходится покупать по эту сторону границы

Глава погранпункта Кагу Андрус Реймаа говорит, что во вторник были длинные очереди на границе, так как все эстоноземельцы еще не успели вернуться домой, а новый процесс контроля требовал времени, чтобы к нему привыкнуть — как для простых людей, так и для пограничников.

На сегодняшний день длинных очередей уже нет, так как большинство местных жителей привыкли к новым правилам. Реймаа отмечает, что все же есть некоторые молодые люди, которым будто бы все равно на то, что происходит в Эстонии и в мире.

"Человек приезжает на погранпункт, спрашиваешь у него: извините, куда направляетесь? Отвечает: нет, я просто еду купить пачку сигарет! Тогда приходится объяснять, мол вы понимаете, что у нас восстановлен пограничный контроль и эту пачку сигарет вы можете спокойно купить и в Эстонии?" — рассказывает Реймаа.

Он отмечает, что пока что на границе пришлось разворачивать не так уж и много людей — не больше двух десятков. В основном люди понимают ситуацию и сами уезжают обратно.

Жители Валга вообще привыкли закупаться по ту сторону границы. Кроме сигарет эстоноземельцы покупают в Латвии алкоголь, продукты и бензин.