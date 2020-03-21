Жители Валга привыкают к пограничному контролю. Сигареты и бензин теперь приходится покупать по эту сторону границы

Если во вторник на погранпункте Валка образовались длинные очереди и многие местные жители опоздали на работу, то сейчас уже все начинают привыкать к пограничному контролю
Глава погранпункта Кагу Андрус Реймаа говорит, что во вторник были длинные очереди на границе, так как все эстоноземельцы еще не успели вернуться домой, а новый процесс контроля требовал времени, чтобы к нему привыкнуть — как для простых людей, так и для пограничников.
На сегодняшний день длинных очередей уже нет, так как большинство местных жителей привыкли к новым правилам. Реймаа отмечает, что все же есть некоторые молодые люди, которым будто бы все равно на то, что происходит в Эстонии и в мире.
"Человек приезжает на погранпункт, спрашиваешь у него: извините, куда направляетесь? Отвечает: нет, я просто еду купить пачку сигарет! Тогда приходится объяснять, мол вы понимаете, что у нас восстановлен пограничный контроль и эту пачку сигарет вы можете спокойно купить и в Эстонии?" — рассказывает Реймаа.
Он отмечает, что пока что на границе пришлось разворачивать не так уж и много людей — не больше двух десятков. В основном люди понимают ситуацию и сами уезжают обратно.
Жители Валга вообще привыкли закупаться по ту сторону границы. Кроме сигарет эстоноземельцы покупают в Латвии алкоголь, продукты и бензин.
Местный житель Индрек рассказывает, что работает в Тарту, поэтому на дорогу туда уходит много бензина. Он много лет уже заправлялся на латвийской стороне, так как там "бензин намного дешевле и качество лучше". Теперь же проблема даже не в самом погранконтроле, а в двухнедельном карантине по возвращении в страну — поездки за покупками в Латвию потеряли смысл.
На мясокомбинате Atria Eesti в Валга работают около 35 граждан Латвии. Главный управляющий Олле Хорм говорит, что теперь у них дорога на работу занимает больше времени. "Сначала все-таки опаздывали, но сейчас уже привыкли и начинают приходить раньше", — объяснил он и добавил, что на входе у всех работников измеряют температуру.
Разрешение на пересечение границы по работе без последующего карантина для жителей Валга и Валка запросила волостная старейшина Эстер Карузе. По ее словам, из Латвии на эстонскую сторону каждый день ездит на работу почти полтысячи человек, поэтому полный запрет на пересечение границы плохо сказался бы на местных предпринимателях. Предприятия направили Департаменту полиции и погранохраны списки работников, и теперь они могут беспрепятственно ходить на работу.
Процесс пограничного контроля ускорила и отмена процедуры заполнения анкеты на границе. Вместо этого было решено сосредоточиться на лицах, входящих в группу риска и имеющих симптомы болезни.
По словам старейшины Карузе, основная проблема для местных жителей сейчас не пограничный контроль, а скорее домашнее обучение школьников — родители волнуются, смогут ли их дети нормально получать знания подобным путем?
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