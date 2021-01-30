Жители Таллинна по-прежнему смогут получать бесплатную юридическую помощь

К консультированию привлекают изучающих право студентов эстонских университетов и добровольцев. Судебные или внесудебные документы, заявления и прочие требования на консультации не оформляют.

Бесплатная правовая помощь оказывается по рабочим дням с 12 до 17 часов по телефонам 631 3002, 644 9501 и 631 4466 или по электронной почте ejl@juristideliit.ee.

Квалифицированные правовые консультанты Эстонского союза юристов организуют в 2021 году в Таллинне восемь бесплатных консультаций (или Правовых аптек), которые состоятся согласно графику, если не будут введены ограничения, по следующим адресам:

Управа района Мустамяэ, культурный центр ”Кая” — 25 февраля

Управа района Нымме — 4 марта

В Центре русской культуры (Кесклинн) — 25 марта

Центр досуга Хааберсти — 22 апреля

Управа района Пирита — 25 мая 2021

Управа района Ласнамяэ — 23 сентября

Управа района Кристийне — 7 октября

Торговый центр ”Строоми” (Пыхья-Таллинн) — 25 ноября

Подробную информацию о Правовой аптеке и оказании юридической помощи можно получить на домашней странице Эстонского союза юристов www.juristideliit.ee, в социальной сети ”Фейсбук” или по телефону 631 3002.