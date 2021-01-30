30.01.2021, 16:39

Жители Таллинна по-прежнему смогут получать бесплатную юридическую помощь


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Vene Kultuurikeskus
Vene KultuurikeskusFoto: Priit Simson

Эстонский союз юристов до 11 июня 2021 года продолжит оказывать в Таллинне бесплатную юридическую помощь бесконтактно — по электронной почте или телефону. Советы также дают в Правовой аптеке.

К консультированию привлекают изучающих право студентов эстонских университетов и добровольцев. Судебные или внесудебные документы, заявления и прочие требования на консультации не оформляют.

Бесплатная правовая помощь оказывается по рабочим дням с 12 до 17 часов по телефонам 631 3002, 644 9501 и 631 4466 или по электронной почте ejl@juristideliit.ee.

Квалифицированные правовые консультанты Эстонского союза юристов организуют в 2021 году в Таллинне восемь бесплатных консультаций (или Правовых аптек), которые состоятся согласно графику, если не будут введены ограничения, по следующим адресам:

  • Управа района Мустамяэ, культурный центр ”Кая” — 25 февраля
  • Управа района Нымме — 4 марта
  • В Центре русской культуры (Кесклинн) — 25 марта
  • Центр досуга Хааберсти — 22 апреля
  • Управа района Пирита — 25 мая 2021
  • Управа района Ласнамяэ — 23 сентября
  • Управа района Кристийне — 7 октября
  • Торговый центр ”Строоми” (Пыхья-Таллинн) — 25 ноября

Подробную информацию о Правовой аптеке и оказании юридической помощи можно получить на домашней странице Эстонского союза юристов www.juristideliit.ee, в социальной сети ”Фейсбук” или по телефону 631 3002.

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