Жители Таллинна могут ходатайствовать о дополнительном пособии на частный детский сад

Пособие в размере 71,25 евро направлено на поддержку семей, дети которых посещают частный детский сад или пользуются услугой присмотра за детьми — оно снижает расходы этих семей на образование эквивалентно семьям, дети которых ходят в муниципальный детский сад.

”Мы поддерживаем всех детей дошкольного возраста в равном объеме вне зависимости от того, в каком образовательном учреждении они учатся. Отличается лишь порядок получения пособия — если воспитанники муниципальных детских садов освобождаются от платы за место автоматически, то в случае, если ребенок посещает частный детский сад, следует подать ходатайство, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Эти меры поддержки помогают уменьшить нагрузку на родительский кошелек. Особенно важна поддержка в нынешней ситуации, когда многим урезали зарплату, а в тяжелых случаях люди и вовсе потеряли работу”.

Для получения пособия на ребенка, посещающего частный детский сад, следует подать в Таллиннский департамент образования заявление в свободной форме, а также предоставить документ, подтверждающий оплату обучения. О выплате пособия за март и апрель можно ходатайствовать одновременно.

Для получения предусмотренного на время ЧС дополнительного пособия на услугу присмотра за ребенком родители не должны подавать отдельное ходатайство. Пособие будет автоматически добавлено к выплате основного возмещения расходов по уходу за ребенком.

От платы за место временно освобождены воспитанники муниципальных детских садов и школ по интересам. Меры поддержки будут действовать вплоть до нового распоряжения Таллиннского горсобрания.

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