07.01.2021, 20:22

Жители столичного Кристийне смогут выбрать из 16 предложений по народному бюджету


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Maskid Tallinnas
Maskid TallinnasFoto: Priit Simson

Экспертная комиссия по народному бюджету мэрии Таллинна оценила поступившие на конкурс идеи от жителей таллиннского района Кристийне и направила 16 из них на дальнейшее публичное голосование. Голосование состоится с 18 по 31 января.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе выразил признательность жителям района за их активность и призвал всех принять участие в голосовании за идеи.

”Народный бюджет реализуется в Таллинне впервые, и это является прекрасной возможностью воплотить в жизнь необходимые изменения как в городской среде, так и в благосостоянии горожан. Народный бюджет в Кристийне составляет 89 840 евро. Нам очень приятно, что жители района были столь активными при выдвижении идей, надеемся, что теперь эти предложения получат поддержку во время голосования. Хотя мы меньше других частей города и по площади, и по численности населения, то по количеству выставленных на голосование идей мы оказались на втором месте в Таллинне вместе с Ласнамяэ”, — пояснил Рийбе.

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”Жители Кристийне имеют возможность повлиять на выбор идеи, которая будет воплощена в жизнь. Это окажет влияние на развитие территории рядом с их домами, всего квартала и Таллинна в целом. Мы все вместе сможем сделать наш район лучше и красивее. Призываю каждого сделать свой выбор, пригласив к обсуждению также друзей, коллег и родных”, — подчеркнул Рийбе.

Идеи горожан, которые будут профинансированы из бюджета Таллина, будут определены народным голосованием, в котором смогут принять участие все зарегистрированные в качестве жителей Таллинна лица в возрасте от 14 лет. Все участники голосования имеют право отдать свой голос максимум за две понравившиеся им идеи на территории той части города, где они проживают.

Сейчас с представленными идеями можно ознакомиться на этой странице, ссылки для голосования станут активными утром 18 января. Для участия в голосовании необходима предварительная регистрация с помощью ИД-карты, mobiil-ID, Smart-ID или eID Европейского союза.

Выставленные на голосование идеи жителей Кристийне (в алфавитном порядке):

• Публичные корты для большого тенниса

• Инфотабличка на мемориале эстонским офицерам в Тонди

• Мини-роща в японском стиле

• Обновление знаков ”Кристийне” на границах района

• Спортивно-игровая детская площадка во дворе дома по адресу пер.Тедре,36

• Обучающие домики для птиц в квартале улиц с птичьими названиями

• Невысокая полоса препятствий вместе с освещенными дорожками в парке Лёвенру

• Фонтан с разноцветными световыми эффектами в парке Лёвенру

• Разносторонняя уличная тренажерная площадка на ул. Тедре,58

• Музыкальный сад в парке Тондимыйза

• Преобразовать Сад Отто Крамера (ул.Кеэмиа, 41) в приятное место для отдыха

• Создать больше настенных муралов и суперграфики на стенах домов в Кристийне

• Спортивный парк по адресу ул.Котка,14a

• Тренажерная площадка вместе с освещенным тротуаром во дворе дома по ул.Тедре,81a

• Площадка для катания на коньках и зимний сказочный городок

• Преобразовать зеленую зону на улице Ваарика в полноценную зону отдыха.

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