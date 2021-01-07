Жители столичного Кристийне смогут выбрать из 16 предложений по народному бюджету

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе выразил признательность жителям района за их активность и призвал всех принять участие в голосовании за идеи.

”Народный бюджет реализуется в Таллинне впервые, и это является прекрасной возможностью воплотить в жизнь необходимые изменения как в городской среде, так и в благосостоянии горожан. Народный бюджет в Кристийне составляет 89 840 евро. Нам очень приятно, что жители района были столь активными при выдвижении идей, надеемся, что теперь эти предложения получат поддержку во время голосования. Хотя мы меньше других частей города и по площади, и по численности населения, то по количеству выставленных на голосование идей мы оказались на втором месте в Таллинне вместе с Ласнамяэ”, — пояснил Рийбе.

”Жители Кристийне имеют возможность повлиять на выбор идеи, которая будет воплощена в жизнь. Это окажет влияние на развитие территории рядом с их домами, всего квартала и Таллинна в целом. Мы все вместе сможем сделать наш район лучше и красивее. Призываю каждого сделать свой выбор, пригласив к обсуждению также друзей, коллег и родных”, — подчеркнул Рийбе.

Идеи горожан, которые будут профинансированы из бюджета Таллина, будут определены народным голосованием, в котором смогут принять участие все зарегистрированные в качестве жителей Таллинна лица в возрасте от 14 лет. Все участники голосования имеют право отдать свой голос максимум за две понравившиеся им идеи на территории той части города, где они проживают.

Сейчас с представленными идеями можно ознакомиться на этой странице, ссылки для голосования станут активными утром 18 января. Для участия в голосовании необходима предварительная регистрация с помощью ИД-карты, mobiil-ID, Smart-ID или eID Европейского союза.

Выставленные на голосование идеи жителей Кристийне (в алфавитном порядке):

• Публичные корты для большого тенниса

• Инфотабличка на мемориале эстонским офицерам в Тонди

• Мини-роща в японском стиле

• Обновление знаков ”Кристийне” на границах района

• Спортивно-игровая детская площадка во дворе дома по адресу пер.Тедре,36