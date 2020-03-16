Жители региона Валга-Валка смогут свободно пересекать границу

Исключение дает возможность людям, живущим в регионе Валга-Валка и работающим по другую сторону границы, сохранить обычный образ жизни. Пересекать границу могут только люди, не имеющие симптомов заболевания. Исключение позволяет в ситуации чрезвычайного положения обеспечить по возможности нормальный уклад жизни в регионе, минимизировав материальный ущерб.

Владельцы средств массовой информации должны опубликовать это распоряжение руководителя чрезвычайного положения немедленно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.

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