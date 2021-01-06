Жители Пыхья-Таллинна смогут бесплатно сдать рождественские ели

С 6 до 31 января в Пыхья-Таллинне открыты четыре пункта сбора рождественских елей.
Жители Пыхья-Таллинна могут отнести рождественские ели в четыре временных пункта сбора: у кладбищенского парка Копли, культурного центра “Сальме”, остановки “Эрика” на ул. Теэстузе и возле магазина Selver на ул. Сыле, 51.
Большие и маленькие ели, радовавшие во время праздников, продолжат свой путь достойно и экологично - из них будет изготовлена щепа.
“Жители Пыхья-Таллинна знают, насколько важно заботиться об окружающей среде. Старой рождественской елке вместе с разбитыми украшениями точно не место рядом с мусорным контейнером, и потребность в пунктах сбора растет с каждым годом. Давайте заботиться о природе и экологии, ведь так мы заботимся и о самих себе”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Контейнер у Коплиского кладбищенского парка будет установлен у входа со стороны улицы Копли, возле центра культуры "Сальме" на углу ул. Сальме и Калеви, возле остановки "Эрика" на улице Теэстузе, а пункт сбора на ул. Сыле, 51 - возле магазина Selver.
Перед тем, как отнести ель в контейнер, с нее надо снять все украшения. Также просим не выкидывать в контейнер для елок другой мусор.
Точное расположение пунктов сбора можно посмотреть на карте.
Рождественские елки можно также сдать на станции сбора отходов в Пярнамяэ, Пальяссааре, Рахумяэ и Пяэскюла. Дополнительная информация: www.prugi.ee.
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