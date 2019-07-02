Жители Пыхья-Таллинна проголосовали против расширения зоны платной парковки

Расширение зоны платной парковки не поддерживает 71% участвовавших в опросе жителей Каламая; 27,5% высказалось за предложение, 25 человек не смогли занять определенную позицию. Из числа жителей Кельмикюла расширение зоны платной парковки не поддержало 56% участников опроса; 20% опрошенных было за предложение, 24% затруднилось ответить.

В опросе также приняли участие 234 человека, которые не проживают в районе возможной платной парковки или вблизи него. Их мнение учтено, но приведено отдельно от общих результатов, так как опрос был в первую очередь направлен на жителей Каламая и Кельмикюла. Из этих 234 человек 197 высказались против расширения зоны платной парковки на Каламая и 191 — против расширения на Кельмикюла. Предложение сделать парковку платной в Каламая поддержали 36 человек, в Кельмикюла — 37.

Из всех опрошенных 1846 высказали свое мнение с помощью опросника в интернете; восемь заполнили бумажную анкету.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд поблагодарил всех участвовавших в опросе жителей. По его словам, мнение жителей района важно для управы. Он также отметил, что полученная в ходе опроса положительная обратная связь доказывает, что люди хотят участвовать в принятии решений.

”Я рад, что жители микрорайонов Пыхья-Таллинна приняли активное участие в опросе. Это показывает, что они четко идентифицируют себя со своим местом жительства и выражают активную гражданскую позицию. Они хотят быть частью жизни района и города, особенно в том, что касается улучшения организации благоустройства в своих микрорайонах”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.