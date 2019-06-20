Жители Пыхья-Таллинна активно участвуют в опросе на тему расширения зоны платной парковки

В случае, если решение о расширении зоны платной парковки будет принято, на Каламая и Кельмикюла распостранится зона парковки центра города (Кесклинн). Месячная плата за парковку в этой зоне составляет 150 евро. Местным жителям льготное право парковки обойдется в 120 евро в год.

”Я очень рад, что жители Пыхья-Таллинна принимают столь активное участие в опросе. Это свидетельствует об их неравнодушии к местным проблемам и говорит о наличии гражданской позиции. Люди хотят участвовать в решении важных вопросов, касающихся местной жизни, и это их право”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По словам главного специалиста по организации дорожного движения Таллиннского департамента транспорта Мари-Лийз Сепп, одна из основных проблем Каламая — это низкая пропускная способность улиц и перекрестков.

”В результате расширения зоны платной парковки сократится число людей, которые оставляют свои автомобили в дневное время на улицах Каламая. Из-за того, что люди едут утром в Каламая парковаться, а вечером выезжают оттуда, создается дополнительное движение на дорогах в час пик. Если парковка станет платной, то сократится как количество припаркованных автомобилей, так и число машин на дорогах Каламая в час пик. Это сделает движение всех видов транспорта — в том числе общественного и велосипедного — быстрее и удобнее”, — сказала Сепп.