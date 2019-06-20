20.06.2019, 19:41

Жители Пыхья-Таллинна активно участвуют в опросе на тему расширения зоны платной парковки

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Жители Пыхья-Таллинна активно участвуют в опросе на тему расширения зоны платной парковки
Фото: Управа Пыхья-Таллинна

Жители Пыхья-Таллинна активно участвуют в опросе, цель которого - выяснить отношение местных жителей к предложению расширить зону платной парковки в микрорайонах Каламая и Кельмикюла. За первую неделю на вопросы анкеты ответили 1500 человек. Опрос, который проводит управа Пыхья-Таллинна, продлится до 30 июня, сообщает районная управа.

В случае, если решение о расширении зоны платной парковки будет принято, на Каламая и Кельмикюла распостранится зона парковки центра города (Кесклинн). Месячная плата за парковку в этой зоне составляет 150 евро. Местным жителям льготное право парковки обойдется в 120 евро в год.

”Я очень рад, что жители Пыхья-Таллинна принимают столь активное участие в опросе. Это свидетельствует об их неравнодушии к местным проблемам и говорит о наличии гражданской позиции. Люди хотят участвовать в решении важных вопросов, касающихся местной жизни, и это их право”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По словам главного специалиста по организации дорожного движения Таллиннского департамента транспорта Мари-Лийз Сепп, одна из основных проблем Каламая — это низкая пропускная способность улиц и перекрестков.

”В результате расширения зоны платной парковки сократится число людей, которые оставляют свои автомобили в дневное время на улицах Каламая. Из-за того, что люди едут утром в Каламая парковаться, а вечером выезжают оттуда, создается дополнительное движение на дорогах в час пик. Если парковка станет платной, то сократится как количество припаркованных автомобилей, так и число машин на дорогах Каламая в час пик. Это сделает движение всех видов транспорта — в том числе общественного и велосипедного — быстрее и удобнее”, — сказала Сепп.

Эти изменения положительно отразятся на конкурентоспособности общественного транспорта. Также с улиц Каламая и Кельмикюла исчезнут неиспользуемые автомобили, стоящие там ”на вечном приколе”.

Местным жителям предлагается выразить свое отношение к предложению о включении в зону платной парковки территории Каламая между улицей Копли и морем, а также участка между ул. Теллискиви и границей с районом Кесклинн. Транспортный департамент подготовил карту, на которой обозначена возможная новая зона платной парковки в Пыхья-Таллинне.

Опрос продлится до конца июня. За это время все желающие смогут выразить свое отношение электронным способом, заполнив анкету, опубликованную на сайте районной управы Пыхья-Таллинна и на ее странице в Фейсбуке. Бумажную анкету можно заполнить в фойе районной управы по адресу ул. Нийне, 2.

Фото: Управа Пыхья-Таллинна
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