Жители Нымме выступили против планов жилой застройки лесопарка в Пяэскюла

Попытки инициировать детальную планировку, которая позволила бы изменить назначение земли в лесу на болоте Пяэскюла с лесопарковой зоны на землю под жилую застройку, продолжаются уже несколько лет, сообщил в четверг новостной портал ERR.ee.

8 июля фирма Dikapro от имени владельцев участков недвижимости по адресу Леммику, 50 и Нугисе, 19 попросила владельцев соседних участков согласовать соответствующее изменение на территории общей площадью 14,5 га. Изменение касается участков по адресу Леммику, 44 и 50, Нугисе, 19, а также бульвар Ряннаку 30, 30а и 32. По оценке застройщика, на этих участках нет парков, игровых площадок, зеленых и оздоровительных зон, поэтому их нельзя считать местом общественного пользования, и следует удовлетворить желание владельцев разбить территорию на участки площадью 2000 кв. метров и построить там двухэтажные частные дома.

Одновременно предлагается построить дороги, детскую площадку и зеленую зону, которые по завершении проекта были бы бесплатно переданы Таллинну. Застройщик также считает возможным построить велосипедно-пешеходную дорожку, а на прилегающей к ней территории - спорткомплекс.