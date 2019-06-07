Жители недовольны: британские вертолеты упражняются в небе Эстонии и по ночам

По словам читателя, шум от винтокрылых машин в Аэспа, Саку и Кийза вчера и сегодня ночью стоял такой сильный, что проснулись дети, а стёкла в домах дребезжали.

Пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Таави Лаасик пояснил, что речь идет о вертолетах Apache Королевских ВВС, которые совершают тренировочные полеты. В основном они летают в Ляэне-, Харью- и Вирумаа, учения проходят в различное время суток.

«Пилоты союзников делают со своей стороны все возможное, чтобы, летая вблизи населенных пунктов, поменьше тревожить местных жителей. Как правило, воздушные суда не летают ниже 152 метров, за исключением взлета и приземления», - сказал Лаасик.

Он также добавил, что Силы обороны и союзники надеются на понимание, так как подобные тренировки с точки зрения государственной обороны очень необходимы.