Жители Мустамяэ пожаловались в управу на местные магазины

Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс обратился к представителям торговых центров района с письменной просьбой ужесточить контроль за исполнением правил гигиены в магазинах.
”Многие граждане обратились к управе района Мустамяэ в связи с беспокойством насчет того, что используемые в наших магазинах корзинки и тележки грязные”, — рассказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.
”Сейчас мы находимся в ситуации, в которой Правительство Республики объявило чрезвычайное положение в связи с пандемическим распространением вызывающего заболевание COVID-19 коронавируса в мире и опасностью заражения в Эстонии, поэтому обеспечивать гигиену в продуктовых магазинах крайне важно. В своем письме я попросил торговые предприятия обратить особое внимание на чистку своих корзин и тележек, а также обеспечение гигиены в магазинах, поскольку в данной ситуации они являются самыми большими возможными источниками распространения коронавируса”.
”Я сам уже несколько недель хожу в магазин с резиновыми перчатками, поскольку лучше бояться, чем позже пожалеть”, — добавил Лаатс.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Русская "таблетка от коронавируса" вызвала ажиотаж за границей
Впервые в РФ: смертельный вирус – у ребенка, но есть одно «но»
В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию
COVID-19 особо опасен для курильщиков! Важное заявление Минздрава