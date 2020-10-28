Жители Ляэне-Вирумаа остались без электричества

По словам представителя компании Калле Орро, вчера около 15:30 недалеко от перекреста Кясму близ деревни Вызу в ходе землекопных работ был поврежден кабель. ”Речь идет о несогласованных землекопных работах, производимых третьей стороной”, — сообщил он.

Орро принес извинения за причиненные неудобства и пообещал, что электроснабжение будет восстановлено так быстро, насколько это возможно.