28.10.2020, 09:47
Жители Ляэне-Вирумаа остались без электричества
Со вчерашнего дня в районе Кясму и Вызу во многих домах нет электричества. Elektrilevi занимается ликвидацией проблемы.
Со вчерашнего дня в районе Кясму и Вызу во многих домах нет электричества. Elektrilevi занимается ликвидацией проблемы.
По словам представителя компании Калле Орро, вчера около 15:30 недалеко от перекреста Кясму близ деревни Вызу в ходе землекопных работ был поврежден кабель. ”Речь идет о несогласованных землекопных работах, производимых третьей стороной”, — сообщил он.
Орро принес извинения за причиненные неудобства и пообещал, что электроснабжение будет восстановлено так быстро, насколько это возможно.
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