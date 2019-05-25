Жители Ласнамяэ после встречи с Кылвартом на тему рынка Паэ: он сказал, что проблемой будут заниматься до полной ее ликвидации

”Мы смогли обсудить сложившуюся ситуацию в нашем районе. Вместе с мэром мы обошли самые критические участки нашего района”, — пишет в группе ”Pae elanikud! Жители Пае!” Facebook ее основатель Рената Ярве.

”Он лично мог лицезреть, какой контингент обитает в районе рынка (в этом плане нам очень повезло — все были на своих местах). Михаил четко обозначил, что проблемой будут заниматься до полной ее ликвидации! "Это дело принципа!"”

На данном этапе полиция и мупо будут ежедневно патрулировать район Пае рынка и близлежащих территорий.

Женщина пишет, что было решено быть на связи с полицией, муниципальной полицией, управой и мэрией. На данном этапе район Пае рынка и близлежащих территорий будет ежедневно патрулировать полиция и МуПо.

”Это действительно первый положительный результат. Нас услышали, что уже немаловажно. Я искренне верю, что сообща мы сделаем наш район лучше!” — пишет Ярве.