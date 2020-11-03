03.11.2020, 18:30

Жители крупного микрорайона в Хааберсти получили долгожданную систему канализации и водоснабжения


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Жители крупного микрорайона в Хааберсти получили долгожданную систему канализации и водоснабжения
Управа Хааберсти

Даже в Таллинне не везде есть центральная система коммунального водоснабжения и канализации. В Хааберсти, на Сыудэбааси теэ были построены пункты подключения к системе коммунального водоснабжения как для имеющихся объектов, так и для создаваемых и в перспективе, также построены пункты для подключения к общей системе канализации.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги жители Сыудэбааси теэ наконец-то получают возможность пользоваться системой коммунального водоснабжения и канализации.

”В рамках работ построена система коммунального водоснабжения как для имеющихся объектов, так и для создаваемых и в перспективе, также готовы пункты для подключения к общей системе канализации. Помимо этого, в ходе работ новое асфальтовое покрытие получил участок дороги, протяжённость более чем 500 метров”, — сказал старейшина.

Стоимость строительных работ - 323 000 евро.

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