Жители крупного микрорайона в Хааберсти получили долгожданную систему канализации и водоснабжения
Даже в Таллинне не везде есть центральная система коммунального водоснабжения и канализации. В Хааберсти, на Сыудэбааси теэ были построены пункты подключения к системе коммунального водоснабжения как для имеющихся объектов, так и для создаваемых и в перспективе, также построены пункты для подключения к общей системе канализации.
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