Жители Кристийне смогут пожертвовать использованные вещи нуждающимся

Управа Кристийне продлила договор с некоммерческим объединением MTÜ Riidepunkt о бесплатном использовании городской недвижимости по адресу ул.Мустамяэ теэ 39, где расположены контейнеры для сбора использованной одежды. Жители могут приносить сюда свои старые, но еще пригодные к использованию одежду и обувь, которые затем распределят нуждающимся.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, вызванный коронавирусом всемирный кризис продемонстрировал необходимость большей человеческой заботы и взаимной помощи. ”НКО Riidepunkt установило в Кристийне емкости для сбора одежды еще в 2014 году. Мы решили, что продлим договор и предоставим городские площади в бесплатное пользование. Видим, что эта услуга была тепло принята жителями района, они активно пользуются возможностью жертвовать свои вещи”, — отметил Рийбе.
Емкости предназначены для сбора одежды, но принимаются также все игрушки, обувь и изделия из текстиля, например, маты для йоги, постельное белье, ковры и т.д. Прежде чем поместить вещи в контейнер, просят обязательно проверить все карманы и убедиться, что вы положили в мешки только те вещи, которые желаете пожертвовать. Более крупные предметы можно привезти на таллиннский склад MTÜ Riidepunkt.
”Если вы хотите, чтобы ваши пожертвованные вещи попали к людям, которых сотрудники MTÜ Riidepunkt внесли в списки нуждающихся, то просим не наполнять контейнеры доверху и не оставлять мешки с вещами рядом с ними. Если вы заметили, что контейнеры переполнены, то пожалуйста сообщите об этом немедленно, и их опустошат при первой возможности”, — добавил Рийбе.
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