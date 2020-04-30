Жители Кристийне смогут пожертвовать использованные вещи нуждающимся

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, вызванный коронавирусом всемирный кризис продемонстрировал необходимость большей человеческой заботы и взаимной помощи. ”НКО Riidepunkt установило в Кристийне емкости для сбора одежды еще в 2014 году. Мы решили, что продлим договор и предоставим городские площади в бесплатное пользование. Видим, что эта услуга была тепло принята жителями района, они активно пользуются возможностью жертвовать свои вещи”, — отметил Рийбе.

Емкости предназначены для сбора одежды, но принимаются также все игрушки, обувь и изделия из текстиля, например, маты для йоги, постельное белье, ковры и т.д. Прежде чем поместить вещи в контейнер, просят обязательно проверить все карманы и убедиться, что вы положили в мешки только те вещи, которые желаете пожертвовать. Более крупные предметы можно привезти на таллиннский склад MTÜ Riidepunkt.

”Если вы хотите, чтобы ваши пожертвованные вещи попали к людям, которых сотрудники MTÜ Riidepunkt внесли в списки нуждающихся, то просим не наполнять контейнеры доверху и не оставлять мешки с вещами рядом с ними. Если вы заметили, что контейнеры переполнены, то пожалуйста сообщите об этом немедленно, и их опустошат при первой возможности”, — добавил Рийбе.

Фото: управа Кристийне

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