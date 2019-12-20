20.12.2019, 09:50

Жители Кристийне недовольны: новые офисы создают проблемы с парковкой


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Жители Кристийне недовольны: новые офисы создают проблемы с парковкой
Kristiine

Жители улиц Ваарика и Маасика обратились в управу Кристийне в связи с возникшими в этом квартале проблемами с парковкой автомобилей. Из-за построенных поблизости офисных зданий здесь резко увеличилось количество припаркованных машин. Управа проводит опрос среди жителей микрорайона, чтобы выяснить необходимость введения ограничений на парковку.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, местным жителям доставляет неудобства большое число паркующихся автомобилей, которые встают как на тротуарах, так порой и на газонах, и наплыв автотранспорта уже начал негативно влиять на жизненную среду.

”Управа Кристийне проконсультировалась у таллиннского Департамента транспорта, и одним из предложений было запретить парковку на этих улицах в определенные часы. Так что мы хотим узнать мнение жителей этого микрорайона относительно изменения порядка остановки и стоянки машин. Принимать решение об этих изменениях должны, в первую очередь, жители улиц Ваарика и Маасика, поэтому мы просим их обсудить вопрос с соседями и знакомыми”.

Согласно предложенной Департаментом транспорта схеме, в дневные часы квартал будет свободен от запаркованных машин. Жителям не придется беспокоиться, смогут ли они выехать из ворот, а пешеходам будет гораздо безопаснее передвигаться. В то же время важно подчеркнуть, что и сами местные жители тогда не смогут в эти часы парковаться на данных улицах, запрет будет распространяться на всех.

Управа Кристийне призывает жителей связаться с не позднее 31 января 2020 года. Мнения и предложения можно присылать старшему специалисту отдела городского хозяйства Марью Кортс по номеру тел. 645 7125 или на адрес э-почты: marju.korts@tallinnlv.ee.

После получения ответов опроса управа Кристийне организует в феврале 2020 года встречу с жителями данного микрорайона для окончательного решения вопроса.

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