Жители Кристийне недовольны: новые офисы создают проблемы с парковкой

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, местным жителям доставляет неудобства большое число паркующихся автомобилей, которые встают как на тротуарах, так порой и на газонах, и наплыв автотранспорта уже начал негативно влиять на жизненную среду.

”Управа Кристийне проконсультировалась у таллиннского Департамента транспорта, и одним из предложений было запретить парковку на этих улицах в определенные часы. Так что мы хотим узнать мнение жителей этого микрорайона относительно изменения порядка остановки и стоянки машин. Принимать решение об этих изменениях должны, в первую очередь, жители улиц Ваарика и Маасика, поэтому мы просим их обсудить вопрос с соседями и знакомыми”.

Согласно предложенной Департаментом транспорта схеме, в дневные часы квартал будет свободен от запаркованных машин. Жителям не придется беспокоиться, смогут ли они выехать из ворот, а пешеходам будет гораздо безопаснее передвигаться. В то же время важно подчеркнуть, что и сами местные жители тогда не смогут в эти часы парковаться на данных улицах, запрет будет распространяться на всех.

Управа Кристийне призывает жителей связаться с не позднее 31 января 2020 года. Мнения и предложения можно присылать старшему специалисту отдела городского хозяйства Марью Кортс по номеру тел. 645 7125 или на адрес э-почты: marju.korts@tallinnlv.ee.