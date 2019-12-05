Жители Хааберсти не проявили большого интереса к вывозу листьев по сниженной цене

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что управа хотела помочь жителям, у которых отсутствует машина и возможность вывоза листьев. ”Помощь в вывозе листьев понадобилась как квартирным товариществам, так и владельцам частных домов. На одной территории нашего партнёра ждало аж 70 мешков с опавшими листьями. Это был самый большой объём, заказанный за один раз”, — добавил старейшина.

Ханимяги также отметил, что по сравнению с другими районами, интерес к вывозу листьев был скорее не очень большим. ”Причина может быть, в том числе, и в том, что данное предложение было в новинку и не хотели или не сумели воспользоваться им. Утилизация листьев была сделана так, как привыкли в прошлые годы”, — предположил Ханимяги.

Он добавил, что несмотря на слабый интерес, в следующем году данная возможность вновь будет доступна для жителей района. ”Верю, что выводы о необходимости услуги можно будет сделать за более длительный период, надеюсь, что в следующем году услугой воспользуется больше жителей. Отмечу, что люди, которые сами отвозят листья на свалку или компостируют листву, достойны слов благодарности”, — подчеркнул Ханимяги.