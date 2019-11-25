Жители Эстонии стали активными участниками Всемирного дня уборки. Они собрали более 1 000 000 окурков

Идея проведения масштабной однодневной уборки усилиями всего общества и, самое главное, - достижение общая цель в виде устойчивой читоты на всей планете, привело к Всемирному дню чистоты. В прошлом году он состоялся впервые при участии 169 стран и 17 млн человек, а в этом году в сентябре в течение суток планету очищал 20 776 731 человек в 180 странах, что составляет 0,3% населения земного шара.

По общему числу занятых в уборке лидирует Индонезия, однако в Эстонии попросту нет такого количества людей. А вот по доле занятого населения наша страна - в числе лидеров.

"Жители Эстонии отзывчивы и делом показывают, что заботятся о природе, друг друге и готовы вкладывать часть своего труда ради общего блага, - считает один из организаторов Всемирного дня уборки в Эстонии Татьяна Лаврова. - Это очень важно! В этом году в рамках Всемирного дня чистоты в Эстонии участвовало 28038 человек, что втрое больше, чем в прошлогоднем Всемирном дне чистоты. В Эстонии собрали по меньшей мере 333000 литров мусора, в том числе 2200 литров, или 1,1 миллион окурков. В уборке добровльно участвовало большое количество школьников, что вселяет надежду на чистое и здоровое будущее. Если сегодняшние дети понимают, что мусор токсичен, и ему не место на природе, то завтра эти люди будут поддерживать чистоту и способствовать развитию новых технологий, улучшающих качество жизни не только людей, но и всех живых существ, которые сегодня незаслуженно страдают в результате деятельности человека".