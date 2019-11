Жители Эстонии стали активными участниками Всемирного дня уборки. Они собрали более 1 000 000 окурков

По данным международной организации по охране окружающейсреды Let’s Do It World, проведенная всемирная акция по уборке мусора являетсяодной из самых масштабных гражданских движений.Цель всех участников движения в том, чтобы повысить осведомленность оглобальной проблеме отходов и дать каждому человеку возможность участвовать всоздании общества, ценящего устойчивую чистоту. Let’s Do It World основали в начале 2019 на основании сети, участвующей во Всемирном днечистоты 2018 года. Члены организации – отвечающие за проведение Всемирного днячистоты в своих странах команды. К уборке присоединились помимо прочего программа ООН по окружающей средe (UNEP), программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT), сеть Earth Day, Allianz, Toyota,Volvo, Fujitsu и многие другие. В Эстонии среди других уборку поддерживали Pocosys, Pipedrive,Dagcoin, Europark, Sorainen, Meedius, Hydroscand, Öselbirch, Santa Maria,Playtech, Zavod BBDO, Agenda PR, Telia, Ekspress Meedia, Ragn-Sells, Bolt,Omniva и другие. В этом году 21 сентября центр связи Всемирного дня чистотынаходился в столице Косово, Приштине.

Следующий Всемирный день уборки состоится 19 сентября 2020 года.