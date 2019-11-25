25.11.2019, 16:44

Жители Эстонии стали активными участниками Всемирного дня уборки. Они собрали более 1 000 000 окурков

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Maailmakoristuspäev 2018 Pirital
Maailmakoristuspäev 2018 PiritalFoto: Taavi Sepp

Подведены итоги Всемирного дня уборки (World Cleanup Day). В Эстонии в этот день уборкой занялись более 2% населения страны. Это один из лучших показателей в мире.

Идея проведения масштабной однодневной уборки усилиями всего общества и, самое главное, - достижение общая цель в виде устойчивой читоты на всей планете, привело к Всемирному дню чистоты. В прошлом году он состоялся впервые при участии 169 стран и 17 млн человек, а в этом году в сентябре в течение суток планету очищал 20 776 731 человек в 180 странах, что составляет 0,3% населения земного шара.

По общему числу занятых в уборке лидирует Индонезия, однако в Эстонии попросту нет такого количества людей. А вот по доле занятого населения наша страна - в числе лидеров.

"Жители Эстонии отзывчивы и делом показывают, что заботятся о природе, друг друге и готовы вкладывать часть своего труда ради общего блага, - считает один из организаторов Всемирного дня уборки в Эстонии Татьяна Лаврова. - Это очень важно! В этом году в рамках Всемирного дня чистоты в Эстонии участвовало 28038 человек, что втрое больше, чем в прошлогоднем Всемирном дне чистоты. В Эстонии собрали по меньшей мере 333000 литров мусора, в том числе 2200 литров, или 1,1 миллион окурков. В уборке добровльно участвовало большое количество школьников, что вселяет надежду на чистое и здоровое будущее. Если сегодняшние дети понимают, что мусор токсичен, и ему не место на природе, то завтра эти люди будут поддерживать чистоту и способствовать развитию новых технологий, улучшающих качество жизни не только людей, но и всех живых существ, которые сегодня незаслуженно страдают в результате деятельности человека".

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По данным международной организации по охране окружающейсреды Let’s Do It World, проведенная всемирная акция по уборке мусора являетсяодной из самых масштабных гражданских движений.Цель всех участников движения в том, чтобы повысить осведомленность оглобальной проблеме отходов и дать каждому человеку возможность участвовать всоздании общества, ценящего устойчивую чистоту. Let’s Do It World основали в начале 2019 на основании сети, участвующей во Всемирном днечистоты 2018 года. Члены организации – отвечающие за проведение Всемирного днячистоты в своих странах команды. К уборке присоединились помимо прочего программа ООН по окружающей средe (UNEP), программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT), сеть Earth Day, Allianz, Toyota,Volvo, Fujitsu и многие другие. В Эстонии среди других уборку поддерживали Pocosys, Pipedrive,Dagcoin, Europark, Sorainen, Meedius, Hydroscand, Öselbirch, Santa Maria,Playtech, Zavod BBDO, Agenda PR, Telia, Ekspress Meedia, Ragn-Sells, Bolt,Omniva и другие. В этом году 21 сентября центр связи Всемирного дня чистотынаходился в столице Косово, Приштине.

Следующий Всемирный день уборки состоится 19 сентября 2020 года.

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