Жители Эстонии, получившие вместо хирургических масок пылевые, могут потребовать возврата денег

”Пылевая маска — это средство индивидуальной защиты, которые защищает человека, в основном, от находящихся в воздухе частиц величиной 0,3 микрометра”, — заметила она. По словам Хелемяэ, такой размер имеют частицы пыли и капли слюны. Однако от капельной инфекции маски не защищают, поскольку частицы вируса в слюне слишком малы (0,1 микрометра). ”Маска защищает человека, который её носит, в случае, если, например, частица вируса прикреплена к капле слюны или частице пыли”, — поясняет она.

Как бы то ни было, этикетки пылевых масок от Magnum утверждали, будто пылевые маски защищают и от капельной инфекции.





”Важнее всего, чтобы продавец предоставлял относительно маски правильную информацию, указывал верное назначение и прилагал инструкцию по эксплуатации. Непозволительно вводить людей в заблуждение и утверждать, будто маска защищает от капельной инфекции. Если человек купил маску, снабженную такой информацией, но выяснилось, что на самом деле это маска класса FFP1, то речь идет о товаре, не соответствующем условиям договора, и человек имеет право просить вернуть ему деньги. Для этого следует связаться с аптекой, в которой была приобретена маска”.

По данным Delfi, такие маски продавались в аптеках Euroaapteek и Apotheka.

Напомним, что эстонские фирмы Magnum и Semetron закупили для Эстонии 3 млн масок, 400 000 из которых должно было приобрести государство. Если еще за два дня до прибытия товара утверждалось, что речь идет о хирургических масках. Однако совсем скоро выяснилось, что это не так и прибывшие маски относятся к классу FFP1. Поскольку такие маски работниками ”передовой” (медработниками и т. д.) использоваться не могут, государство от выкупа своей доли отказалось.

Но в продажу маски поступили. Причем, без указания на то, что это не хирургические маски (степень фильтрации хирургических масок составляет 95%, пылевых масок от Semetron и Magnum — 80%).

При этом, по словам Хелемяэ, носить маски FFP1 тоже можно: ”В случае капельного распространения велика вероятность того, что частичка вируса [вместе с каплей слюны] осядет на маске, что поможет снизить распространение вируса”. Также, по ее словам, лучше носить такую маску, чем самодельную, поскольку защитные свойства сделанных самостоятельно масок неизвестны.