Жители Эстонии, получившие вместо хирургических масок пылевые, могут потребовать возврата денег

Пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ подтвердила Delfi, что клиенты, купившие пылевые маски с вводящей в заблуждение этикеткой, имеют право потребовать у продавца возврата денег.
”Пылевая маска — это средство индивидуальной защиты, которые защищает человека, в основном, от находящихся в воздухе частиц величиной 0,3 микрометра”, — заметила она. По словам Хелемяэ, такой размер имеют частицы пыли и капли слюны. Однако от капельной инфекции маски не защищают, поскольку частицы вируса в слюне слишком малы (0,1 микрометра). ”Маска защищает человека, который её носит, в случае, если, например, частица вируса прикреплена к капле слюны или частице пыли”, — поясняет она.
Как бы то ни было, этикетки пылевых масок от Magnum утверждали, будто пылевые маски защищают и от капельной инфекции.
”Важнее всего, чтобы продавец предоставлял относительно маски правильную информацию, указывал верное назначение и прилагал инструкцию по эксплуатации. Непозволительно вводить людей в заблуждение и утверждать, будто маска защищает от капельной инфекции. Если человек купил маску, снабженную такой информацией, но выяснилось, что на самом деле это маска класса FFP1, то речь идет о товаре, не соответствующем условиям договора, и человек имеет право просить вернуть ему деньги. Для этого следует связаться с аптекой, в которой была приобретена маска”.
По данным Delfi, такие маски продавались в аптеках Euroaapteek и Apotheka.
Напомним, что эстонские фирмы Magnum и Semetron закупили для Эстонии 3 млн масок, 400 000 из которых должно было приобрести государство. Если еще за два дня до прибытия товара утверждалось, что речь идет о хирургических масках. Однако совсем скоро выяснилось, что это не так и прибывшие маски относятся к классу FFP1. Поскольку такие маски работниками ”передовой” (медработниками и т. д.) использоваться не могут, государство от выкупа своей доли отказалось.
Но в продажу маски поступили. Причем, без указания на то, что это не хирургические маски (степень фильтрации хирургических масок составляет 95%, пылевых масок от Semetron и Magnum — 80%).
При этом, по словам Хелемяэ, носить маски FFP1 тоже можно: ”В случае капельного распространения велика вероятность того, что частичка вируса [вместе с каплей слюны] осядет на маске, что поможет снизить распространение вируса”. Также, по ее словам, лучше носить такую маску, чем самодельную, поскольку защитные свойства сделанных самостоятельно масок неизвестны.
По какой причине маски, привезенные Magnum и Semetron, классифицируются как FFP1, пока неясно, поскольку, как правило, данный вид классификации используется при маркировке респираторов.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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