Жители Эстонии покупают гораздо больше одежды, чем соседи в Латвии и Литве

Ежегодно в магазины в Эстонии поступает около 16 000 тонн новой одежды на продажу, т.е чуть больше 12 килограммов на каждого жителя. Согласно недавнему исследованию, в среднем житель Эстонии покупает 3-4 новые вещи в месяц, это почти в 2 раза больше, чем в других странах Балтии.

"Мы покупаем почти столько же одежды, как и наши соседи в богатых Скандинавских странах. В Латвии и Литве новой одежды покупается примерно наполовину меньше. Однако и в этих странах в последние годы покупка одежды становится все активнее. Так что не исключено, что скоро они нас догонят", - сказал "Актуальной камере"ученый Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Харри Моора.