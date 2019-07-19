19.07.2019, 11:11

Жителей Валга достали российские медведи. Возможно, применят резиновые пули

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Жителей Валга достали российские медведи. Возможно, применят резиновые пули
Peeter Karask

Департамент окружающей среды взвешивает варианты — как можно отвадить медведей, досаждающих жителям Валга. Не исключается возможность применения резиновых пуль, если они снова наведаются в плотно заселенные зоны.

Главный специалист департамента Марго Танник говорит, что применять отстрел будут только в исключительном случае, только тогда, когда другие меры не возымеют действия, или возникнет непосредственная опасность жизни людей.

”До сих пор медведи в Валга проявляли себя тем, что появлялись во дворах жилых домов, ломали мусорные баки и вытаптывали поля с клубникой, — говорит Танник. — Прогнозов о том, могут ли другие медведи прийти в Эстонию из России, мы делать не можем. Теоретически, живущие в лесу медведи могут мигрировать в Эстонию”, — добавил чиновник.

В этом году на основании специальной лицензии в целях безопасности, защиты человеческой жизни и имущества был застрелен один медведь, который неоднократно появлялся в Аэгвийду и пугал местных жителей. Этот случай широко освещался в прессе.

Танник обращает внимание на то, что люди не должны вмешиваться в жизнь диких животных, например, предлагать медвежатам еду или растить их в искусственных условиях.

”Дом диких животных — на природе, а не в зоопарке или домашнем саду. Живущий в естественных природных условиях медведь может самостоятельно отлично справиться без вмешательства людей: у него достаточно пищи, в том числе животной — косули, лоси… Поэтому у опасающегося людей медведя, как правило, нет причин заходить в густонаселенные районы”, — добавил Танник.

По словам специалиста, вмешиваясь в жизни медведя, вместо пользы мы оказываем ему медвежью услугу: животное потеряет страх перед людьми и не сможет выжить в дикой природе. Тогда и появляются такие особи, которые ходят по поселкам, питаясь тем, что попадется: будь то ульи или домашние животные.

В приближающемся сезоне охоты на медведя специалисты Агентства по окружающей среде рекомендуют выдать лицензии на отстрел 70 медведей, из этого чила будет вычтен убитый медведь в Аэгвиду.

В прошлом году разрешили отстрелить 61 медведя. При выдаче разрешений Департамент окружающей среды исходит из причиненного медведями ущерба и необходимости его ограничить в наиболее пострадавших от нашествий медведей регионах.

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