Жителей Таллинна призывают использовать маски в общественном транспорте

В автобусах, трамваях и троллейбусах можно увидеть на поручнях висящие флаеры ”Спасибо, что носишь маску”. Вдобавок к этому на некоторых транспортных средствах также появились наклейки в виде медицинской маски, чтобы обратить еще большее внимание людей на необходимость ношения средства личной защиты.

”Таллинн уже в начале сентября призывал людей сохранять необходимую дистанцию и носить маски. В общественном транспорте зачастую сложно соблюдать дистанцию, поэтому крайне необходимо продолжить повторять о необходимости придерживаться уже хорошо знакомых всем правил. Ношение маски позволяет защитить не только себя, но и окружающих, а также снижает риск распространения вируса. В целом, только так мы сможем замедлить темпы распространения вируса и сохранить привычный для всех уклад жизни”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Председатель правления TLT Денис Бородич отметил, что запущенная в общественном транспорте кампания направлена прежде всего на пассажиров, чтобы обеспечить безопасность пользователей городским транспортом. ”Данной кампанией мы хотим еще раз напомнить людям о необходимости соблюдения правил, так как именно от нас зависит то, как мы справимся со сложившейся ситуацией. Маска — это один из важнейших методов защиты, который позволяет предотвратить распространение вируса”, — объяснил Бородич. Он надеется, что таким образом люди обратят внимание и задумаются не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.

Носи маску не только в заботе о собственных интересах, но и в интересах окружающих

Таллинн поставил перед собой задачу помочь остановить распространение вируса. ”В сотрудничестве с городскими властями мы хотим повысить информированность населения о том, как вести себя в новых условиях, чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающих и помочь остановить распространение вируса”, — сказал председатель правления TLT.

Общественным транспортом ежедневно пользуется большое количество людей, так как для многих — это единственная возможность добраться до работы, до учебы или до врача. Для того, чтобы удержать темпы роста распространения вируса предприятие TLT развесило в салонах всего общественного транспорта разноцветные флаеры, призывающие пассажиров носить маски и думать о других пассажирах. ”Мы искренне надеемся на то, что люди всерьез отнесутся к нашему совету и будут носить маски, продолжат дезинфицировать руки и не будут пользоваться общественных транспортом при первых симптомах заболевания”, — отметил Денис Бородич, добавив также, что это самый простой и надежный способ внести свой вклад в борьбу с распространением вируса.