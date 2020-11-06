Жителей Таллинна призывают использовать маски в общественном транспорте
Начиная с сегодняшнего дня предприятие TLT в сотрудничестве с городом Таллинном запустило информационную кампанию призывающую пассажиров носить маски в общественном транспорте.
Начиная с сегодняшнего дня предприятие TLT в сотрудничестве с городом Таллинном запустило информационную кампанию призывающую пассажиров носить маски в общественном транспорте.
В автобусах, трамваях и троллейбусах можно увидеть на поручнях висящие флаеры ”Спасибо, что носишь маску”. Вдобавок к этому на некоторых транспортных средствах также появились наклейки в виде медицинской маски, чтобы обратить еще большее внимание людей на необходимость ношения средства личной защиты.
”Таллинн уже в начале сентября призывал людей сохранять необходимую дистанцию и носить маски. В общественном транспорте зачастую сложно соблюдать дистанцию, поэтому крайне необходимо продолжить повторять о необходимости придерживаться уже хорошо знакомых всем правил. Ношение маски позволяет защитить не только себя, но и окружающих, а также снижает риск распространения вируса. В целом, только так мы сможем замедлить темпы распространения вируса и сохранить привычный для всех уклад жизни”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Председатель правления TLT Денис Бородич отметил, что запущенная в общественном транспорте кампания направлена прежде всего на пассажиров, чтобы обеспечить безопасность пользователей городским транспортом. ”Данной кампанией мы хотим еще раз напомнить людям о необходимости соблюдения правил, так как именно от нас зависит то, как мы справимся со сложившейся ситуацией. Маска — это один из важнейших методов защиты, который позволяет предотвратить распространение вируса”, — объяснил Бородич. Он надеется, что таким образом люди обратят внимание и задумаются не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.
Носи маску не только в заботе о собственных интересах, но и в интересах окружающих
Таллинн поставил перед собой задачу помочь остановить распространение вируса. ”В сотрудничестве с городскими властями мы хотим повысить информированность населения о том, как вести себя в новых условиях, чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающих и помочь остановить распространение вируса”, — сказал председатель правления TLT.
Общественным транспортом ежедневно пользуется большое количество людей, так как для многих — это единственная возможность добраться до работы, до учебы или до врача. Для того, чтобы удержать темпы роста распространения вируса предприятие TLT развесило в салонах всего общественного транспорта разноцветные флаеры, призывающие пассажиров носить маски и думать о других пассажирах. ”Мы искренне надеемся на то, что люди всерьез отнесутся к нашему совету и будут носить маски, продолжат дезинфицировать руки и не будут пользоваться общественных транспортом при первых симптомах заболевания”, — отметил Денис Бородич, добавив также, что это самый простой и надежный способ внести свой вклад в борьбу с распространением вируса.
Для того, чтобы привлечь внимание к необходимости ношения маски и других жителей, предприятие TLT наклеило на некоторых автобусы, трамваи и троллейбусы наклейки в виде медицинской маски с надписью ”Спасибо, что носишь маску”. По словам Бородича, это еще один способ привлечь внимание людей к тому, насколько необходимо носить маски.
Весь общественный транспорт проходит тщательную мойку и дезинфекцию
”Вдобавок к тому, что пассажиру будут вести себя ответственно, и мы, как предприятие, предоставляющее Таллинн услуги общественного транспорта делаем все возможное для того, чтобы обезопасить пассажиров. Для этого мы ежедневно по меньшей мере дважды в день моем и дезинфицируем все поверхности общественного транспорта. На сегодняшний день для этих целей мы используем озонированную воду, которая защищает поверхность от бактерий на протяжении 24 часов”, — отметил Бородич.
В автобусах, трамваях и троллейбусах уже с сентября была полностью отменена продажа билетов у водителей. Также первые двери общественного транспорта закрыты во избежание контакта и была создана санитарная зона между водительской кабиной и салоном. ”Мы использовали эти методы еще весной и уже тогда они хорошо себя зарекомендовали. Во время весенней пандемии в общественном транспорте Таллинна не было зафиксировано ни одно случая заражения”, — сказал Денис Бородич.
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