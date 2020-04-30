Жителей Нарвы призывают 9 мая включить песню ”День Победы”, подпевать и кричать ”Ура!”

”В этом году мы не можем с вами собраться на митинг, на праздник, — пишет традиционный организатор празднования 9 Мая в Нарве Лариса Оленина. — Мы должны беречь себя, своих родных, соблюдать режим ЧП. Но праздник есть праздник! Он долгожданный, светлый, жизнеутверждающий! Поэтому мы предлагаем всем отметить праздник, участвуя в совместных акциях, добрых делах!”

Вместо участие в митинге на Петровской площади нарвитянам предлагают спеть в тех местах, где они будут находиться. В 12.00 пройдет флешмоб.

”Все мы, независимо от того, где находимся в этот момент (дача, машина, дом, на улице), включаем на телефоне, компьютере, других средствах связи и общения песню ”День Победы”, поем вместе с исполнителями, поздравляем друг друга троекратным ура!, — предлагает нарвитянам Оленина. — Конечно, никто не запрещает 8 и 9 мая возложить цветы к нашим памятникам. Но нужно будет соблюдать правило 2+2. У каждого памятника будут дежурить волонтеры, чтобы помочь нам не нарушать условий карантина.

От всех жителей города члены оргкомитета по проведению праздника в честь 75-летия Победы возложат букеты из красных гвоздик и венки с надписью ”Памяти павших будем достойны! Благодарные нарвитяне”. В окрестностях Нарвы 16 мемориалов , памятников, мест захоронения. Наши городские власти всегда заботятся о том, чтобы нарвские памятники были в порядке, чтобы обстановка была около них праздничной и торжественной”.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.