Жителей Мустамяэ приглашают на встречу, на которой решится судьба местного стадиона

Сейчас разработана первоначальная концепция временного многофункционального использования этой территории в 2019 году. Она предусматривает установкой небольших и недорогих элементов превратить ее в зону проведения досуга.

Например, создание в мастер-классах сидений и столов для настольного тенниса, оборудование территории другими небольшими спортивными элементами. Если появится заинтересованность, то можно создать общественный огород, каких в Таллинне уже пять, и выращивать зелень для приправ и другие съедобные растения.

Вся эта концепция послужит лишь основой для предстоящего обсуждения, во время которого будут приветствоваться и учитываться все предложения и пожелания горожан.