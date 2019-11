Жителей многоквартирных домов Хааберсти призывают сообщать о случаях домашнего насилия

Глава констеблей Пыхьяской префектуры Нымме-Харьюского отделения полиции Энели Эстаал объяснила, что насилие в близких отношениях, или, другими словами, семейное насилие — это любое моральное, физическое и сексуальное насилие, которое происходит между людьми, которые были или находятся с друг другом в интимных отношениях, состоят в отношениях в глазах закона или же имеют кровное родство. ”Жертвой насилия может быть женщина, мужчина или ребёнок. Оно может быть направлено на пожилых людей или людей с недостатками здоровья. Можно подтвердить грустную правду, вокруг нас всё ещё очень много насилия”, — сказала Эстаал.

Эстаал призвала всех сообщать о преступлении, даже если это не происходит с тобой, если слышишь или видишь, как кого-то бьют или кому-то угрожают. ”Многие случаи не доходят до полиции именно потому, что жертва насилия не осмеливается об этом сообщить, боится за свою безопасность или жизнь”, — сказала глава констеблей и добавила, что внимательные соседи могут помочь жертве быстрее получить помощь.

25 ноября назван ООН всемирным днём борьбы с насилием против женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women). Цель этого дня — поднять проблему насилия против женщин, ведь у этого явления много разных форм — бывает физическое, сексуальное, психологическое и материальное насилие.

В Эстонии за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 13 495 случаев семейного насилия, в 3818 случаях было начато уголовное делопроизводство. Из этих случаев почти половина, соответственно 5759 и 1689, произошли в Таллинне или Харьюмаа. По сравнению с прошлым годом подобных случаев стало больше.

Pressifoto